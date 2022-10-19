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Число пострадавших при обстреле в Белгородской области выросло до трех

Виктория Ивашечкина
13:26 19.10.2022
Власти попросили людей, проживающих в районе обстрела, на время покинуть территорию.
Число пострадавших при обстреле в Белгородской области выросло до трех
© Фото: vvgladkov, Telegram
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Число пострадавших в результате обстрела со стороны ВСУ города Шебекино в Белгородской области увеличилось до трех. Власти просят людей, проживающих в районе обстрела, на время покинуть территорию. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По пострадавшим мирным гражданам - три человека. Мужчина находится в операционной, женщину доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. В больницу привезли еще одну пострадавшую», - подчеркнул Гладков в своем Telegram-канале. 

Ранее Гладков сообщил, что в результате обстрела ранения получили два человека, состояние одного из них оценивалось как тяжелое. По уточненным данным, прилеты были зафиксированы в жилые дома на окраине города, которые принадлежат детям-сиротам. Разрушены несколько домов, местами оборваны линии электропередачи.

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