Число пострадавших при обстреле в Белгородской области выросло до трех

Власти попросили людей, проживающих в районе обстрела, на время покинуть территорию.

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Число пострадавших в результате обстрела со стороны ВСУ города Шебекино в Белгородской области увеличилось до трех. Власти просят людей, проживающих в районе обстрела, на время покинуть территорию. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По пострадавшим мирным гражданам - три человека. Мужчина находится в операционной, женщину доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. В больницу привезли еще одну пострадавшую», - подчеркнул Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее Гладков сообщил, что в результате обстрела ранения получили два человека, состояние одного из них оценивалось как тяжелое. По уточненным данным, прилеты были зафиксированы в жилые дома на окраине города, которые принадлежат детям-сиротам. Разрушены несколько домов, местами оборваны линии электропередачи.