Сальдо заявил, что никто не планирует отдавать Херсон ВСУ

По его словам, на данный момент у армии хватает сил и возможностей, чтобы отразить атаки противника.

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что город будет удерживаться полностью, отдавать Херсон ВСУ никто не намерен, военные будут стоять насмерть.

«Есть четкое понимание: город будет удерживаться полностью. Просто нам надо обезопасить мирных жителей, мы хотим, чтобы как можно меньше пострадало людей из-за военных действий», - также сказал Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, сдавать Херсон никто не будет, «но находиться жителям в городе, где будут вестись боевые действия, нежелательно».

«Мы ожидаем атак, украинская сторона этого не скрывает. На данный момент у армии хватает сил и возможностей, чтобы отразить эти атаки и перейти в контрнаступление, если этого потребует тактическая ситуация», - добавил Сальдо.

Ранее врио губернатора заявил о закрытии въезда для гражданских на территорию региона, он будет действовать на срок в семь дней. Как уточнил Сальдо, въезд на территорию области будет разрешен только по пропускам комендатуры, их будут выдавать работникам снабжающих компаний.

Ранее о напряженной обстановке на Херсонском направлении заявил командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал Сергей Суровикин. По его словам, противник продолжает пытаться атаковать позиции российских войск.