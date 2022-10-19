Сальдо заявил, что никто не планирует отдавать Херсон ВСУ
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что город будет удерживаться полностью, отдавать Херсон ВСУ никто не намерен, военные будут стоять насмерть.
«Есть четкое понимание: город будет удерживаться полностью. Просто нам надо обезопасить мирных жителей, мы хотим, чтобы как можно меньше пострадало людей из-за военных действий», - также сказал Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, сдавать Херсон никто не будет, «но находиться жителям в городе, где будут вестись боевые действия, нежелательно».
«Мы ожидаем атак, украинская сторона этого не скрывает. На данный момент у армии хватает сил и возможностей, чтобы отразить эти атаки и перейти в контрнаступление, если этого потребует тактическая ситуация», - добавил Сальдо.
Ранее врио губернатора заявил о закрытии въезда для гражданских на территорию региона, он будет действовать на срок в семь дней. Как уточнил Сальдо, въезд на территорию области будет разрешен только по пропускам комендатуры, их будут выдавать работникам снабжающих компаний.
Ранее о напряженной обстановке на Херсонском направлении заявил командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал Сергей Суровикин. По его словам, противник продолжает пытаться атаковать позиции российских войск.