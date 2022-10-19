Совфед одобрил кредитные каникулы для мобилизованных малых и средних предпринимателей

Документы о прохождении военной службы могут быть предоставлены самим заемщиком или быть запрошены кредитором в Минобороны РФ.

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Совет Федерации на заседании 19 октября одобрил закон, направленный на поддержку юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), заключивших до даты мобилизации их участника (учредителя) кредитный договор.

Теперь, согласно этому закону, бизнесмены, мобилизованные для участия в спецоперации по защите Донбасса, смогут получить отсрочку платежей по займам.

Российские предприниматели имеют право не вносить платежи в течение всего срока службы и еще в течение 30 дней после ее окончания. Этот срок может быть продлен, если военнослужащий находится в госпитале на лечении. Новые условия будут действовать в отношении всех контрактов, заключенных до 2023 года.

Документы о прохождении военной службы могут быть предоставлены самим заемщиком или быть запрошены кредитором в Минобороны России.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве мобилизованным бизнесменам оставаться владельцами своих компаний, передав их в доверительное управление.