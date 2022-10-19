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Прямой наводкой: кадры подготовки мобилизованных танкистов на сахалинском полигоне

10:36 19.10.2022
Как сообщили в МО РФ, экипажи совершенствуют навыки стрельбы под руководством опытных офицеров Восточного военного округа. Занятия проходят на полигоне Успеновский. 
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России показало видео, где мобилизованные тренируются вести боевые действия в составе экипажей танков Т-80БВ. 

Ранее они уже проходили службу в танковых подразделениях - теперь дело за тем, чтобы вспомнить основы и пройти подготовку с учетом особенностей современных боевых действий. 

Как сообщили в МО РФ, экипажи совершенствуют навыки стрельбы под руководством опытных офицеров Восточного военного округа. Занятия проходят на полигоне Успеновский. 

«Перед отработкой практических стрельб каждый экипаж выполнил нормативы по загрузке боеприпасов, переводу танка в боевое положение, разведке и обнаружению целей, а также смене огневых позиций», - говорится в сообщении.

Мишени, по которым стреляют танкисты, имитируют вражеские танки, орудия, расчеты противотанковых гранатометов, а также другие огневые средства. Кроме этого, на полигоне есть появляющиеся и движущиеся наземные цели, а также воздушные - их надо поразить из танкового крупнокалиберного пулемета «Утес».

Активно действуют и механики-водители - они ведут танки в условиях пересеченной местности, преодолевая различные препятствия. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что занятия с мобилизованными на полигонах Сахалина проводят как днем, так и ночью.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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