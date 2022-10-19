Прямой наводкой: кадры подготовки мобилизованных танкистов на сахалинском полигоне

Как сообщили в МО РФ, экипажи совершенствуют навыки стрельбы под руководством опытных офицеров Восточного военного округа. Занятия проходят на полигоне Успеновский.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало видео, где мобилизованные тренируются вести боевые действия в составе экипажей танков Т-80БВ.

Ранее они уже проходили службу в танковых подразделениях - теперь дело за тем, чтобы вспомнить основы и пройти подготовку с учетом особенностей современных боевых действий.

Как сообщили в МО РФ, экипажи совершенствуют навыки стрельбы под руководством опытных офицеров Восточного военного округа. Занятия проходят на полигоне Успеновский.

«Перед отработкой практических стрельб каждый экипаж выполнил нормативы по загрузке боеприпасов, переводу танка в боевое положение, разведке и обнаружению целей, а также смене огневых позиций», - говорится в сообщении.

Мишени, по которым стреляют танкисты, имитируют вражеские танки, орудия, расчеты противотанковых гранатометов, а также другие огневые средства. Кроме этого, на полигоне есть появляющиеся и движущиеся наземные цели, а также воздушные - их надо поразить из танкового крупнокалиберного пулемета «Утес».

Активно действуют и механики-водители - они ведут танки в условиях пересеченной местности, преодолевая различные препятствия.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что занятия с мобилизованными на полигонах Сахалина проводят как днем, так и ночью.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов