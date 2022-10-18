Встреча сквозь прицел: как проходят снайперские дуэли на передовой спецоперации

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Командир группы снайперов морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным «Ярый» показывает съемочной группе «Звезды» трофейную винтовку, добытую во время освобождения Лисичанска. Российская группа тогда одержала победу в снайперской дуэли над своими украинскими визави. Винтовка украинского производства на базе американской винтовки AR-10. Название — UR-10, калибр — .308 Winchester. Глушитель, оптический прицел — все в идеальном состоянии. По словам «Ярого», удалось захватить две таких винтовки.

Уже несколько месяцев трофейное украинское оружие, изготовленное специально под патроны натовского стандарта, поражает врага на всей линии соприкосновения. Наряду со штатным оружием российских снайперов, таких как винтовка Steyr-Mannlicher и АСВКМ с оптическими и тепловизионными прицелами.

Снайпер жмет на спусковой крючок плавно и очень мягко. Спешка здесь ни к чему. В перерывах между боевыми заданиями бойцы регулярно упражняются в стрельбе и относятся к тренировкам очень серьезно.

База снайперов находится в непосредственной близости от передовой и они всегда готовы выполнить боевую задачу. В руках у снайпера — армейская снайперская винтовка крупнокалиберная. В магазине — пять патронов. Патроны калибра 12,7 миллиметра пробивают кирпичные стены и броню БМП. Спусковой крючок у АСВК расположен перед магазином.

Схема компоновки винтовки называется булл-пап. С ней удобнее и безопаснее перезаряжать оружие, например, стреляя из-за преграды. К тому же, в отличие от классической компоновки, АСВК имеет большую длину ствола, что повышает шансы точного попадания в цель.

Ликвидация пулеметных и орудийных расчетов, офицеров ВСУ. Нередко снайперы наводят на цель и артиллерию. Ведут зачистку местности вокруг российских опорных пунктов. Держат противника в тонусе и постоянном напряжении.

«Внушение страха противнику. О том, что выходить свободно нельзя. Перемещаться в магазин, в туалет, выходить из окопа или из дома, укрытия тоже нельзя. Уничтожение наблюдателей, корректировщиков, операторов БПЛА, а также создание условий для ведения наступления», — рассказывает о снайперских задачах «Ярый».

Особая задача для группы — ликвидация снайперов противника. Часто они перерастают в настоящие стрелковые поединки. Все чаще на той стороне в прицелы смотрят иностранные наемники. От внезапности, скорости, опыта, меткости и выдержки зависит исход дуэли.

«Антиснайперская борьба может вестись от суток до трех. Также ведется наблюдение, поиск, классификация цели. Если она подтверждается, то мы уничтожаем. С момента засекания цели до момента по ней отработки проходит не больше пяти минут», — говорит снайпер с позывным «Туман».

Снайперская пара ступает осторожно и бесшумно, оружие всегда наготове. Внимательный взгляд через прицел — они готовы ждать сколько нужно. Запас терпения безграничный. Но цель появится и снайперы не промахнутся.