Потери ВСУ, наращивание состава и ситуация в Херсоне: полное интервью с Сергеем Суровикиным

Командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин в интервью корреспонденту «Звезды» Виталию Никулину рассказал об обстановке в зоне СВО, непростой ситуации в Херсоне, а также об эффективности российской авиации и сил ПВО.

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-Решением Министра обороны Российской Федерации Вы назначены командующим Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции. Многих российских граждан волнует вопрос о том, какова обстановка на сегодня?

-В целом обстановку в зоне проведения специальной военной операции можно охарактеризовать как напряженную. Противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск. Прежде всего, это касается, купянского, краснолиманского и николаево-криворожского направлений. Мы с украинцами – один народ, и желаем одного, чтобы Украина была независимым от Запада и НАТО дружественным для России государством. Противник — это преступный режим, который толкает граждан Украины на смерть.

Стремится прорвать нашу оборону. Для этого вооруженные силы Украины подтягивают на передовую все имеющиеся резервы. В основном это силы территориальной обороны, не прошедшие даже полный курс подготовки.

Фактически украинское руководство обрекает их на уничтожение. Как правило, такие подразделения имеют низкий моральный дух. Для предотвращения бегства с передовой украинские власти, преступный режим, применяют заградительные отряды из националистов, которые расстреливают всех, кто пытается покинуть поле боя.

Ежесуточно потери противника составляют сотни человек убитыми и ранеными. У нас иная стратегия. Об этом уже говорил Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации. Мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережем каждого солдата и методично «перемалываем» атукающего противника. Тем самым не только минимизируются свои потери, но и значительно сокращается количество жертв среди мирного населения.

В настоящее время Объединенной группировкой войск принимаются все меры по наращиванию боевого и численного состава соединений и воинских частей, созданию дополнительных резервов, оборудованию оборонительных рубежей и позиций по всей линии боевого соприкосновения.

Продолжается нанесение ударов высокоточным оружием по военным объектам и объектам инфраструктуры, влияющим на боеспособность украинских войск, на снижение его боевого потенциала.

-Сергей Владимирович, помимо того, что вы назначены командующим Объединенной группировкой войск в зоне спецоперации, вы остаетесь главнокомандующим Воздушно-космическими силами. Как бы Вы охарактеризовали эффективность российской авиации и сил ПВО?

-Специальная военная операция подтвердила эффективность имеющихся у нас на вооружении авиационных комплексов и средств ПВО.

В ходе операции экипажи оперативно-тактической, армейской и дальней авиации выполнили более 34 тысяч боевых вылетов. Ими применено свыше семи тысяч управляемых авиационных средств поражения. Хорошо и надежно себя зарекомендовали по поражению объектов новейшие гиперзвуковые авиационные ракеты «Кинжал». Ни одна из систем ПВО противника этой ракете не сможет противостоять и создать препятствие для достижения целей. Высочайшую готовность также показали стратегические крылатые ракеты воздушного базирования.

По качеству боевого применения особо возможно выделить многофункциональный самолет пятого поколения Су-57. Имея широкую номенклатуру вооружения, в каждом вылете он решает многоплановые задачи поражения воздушных и наземных целей.

Беспилотной авиацией выполнено более 8 тысяч вылетов, а ударными беспилотными аппаратами уничтожено более 600 объектов противника.

-Несколько дней назад врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о том, что властями принято решение организовать возможность выезда жителей региона в другие субъекты Российской Федерации для отдыха или учебы. В первую очередь, это касается правобережья. Глава региона заявил, что данные меры приняты для обеспечения безопасности граждан на фоне участившихся обстрелов со стороны ВСУ. Как Вы можете прокомментировать это решение?

-На данном направлении сложилась непростая ситуация. Противник целенаправленно наносит удары по объектам инфраструктуры и жилым домам Херсона, по объектам социальной, экономической, производственной инфраструктуры. Попаданиями реактивных снарядов «Хаймарс» повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС, движение по которым остановлено.

В результате, в городе затруднен подвоз продуктов питания, наблюдаются определенные проблемы с водо- и электроснабжением. Все это не только значительно осложняет быт горожан, но и создает прямую угрозу их жизням, жизни их семьям.

Натовское руководство вооруженными силами Украины уже давно требует от киевского режима наступательных операций на херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами - как в самих ВСУ, так и среди мирного населения.

У нас имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов и способов войны в районе города Херсон, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, нанесение массированного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.

Данные действия могут привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и, безусловно, к большим жертвам среди гражданского населения.

В этих условиях нашей первоочередной задачей является сохранение жизни и здоровья мирных граждан. Поэтому, прежде всего, российская армия обеспечит безопасный, уже объявленный выезд населения по готовящейся Правительством России программе переселения.

Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсон будут зависеть от складывающейся военно-­тактической ситуации. Повторяю, она уже на сегодняшний день весьма непростая.

В любом случае, как я уже говорил, мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизни мирного населения и наших военнослужащих. Это является для нас приоритетом.Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений.