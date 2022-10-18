Суд объявил приговор акционисту за стрельбу на Красной площади

Летом прошлого года Павел Крисевич устроил стрельбу холостыми патронами на Красной площади, назвав это перформансом.

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Акциониста Павла Крисевича признали виновным в хулиганстве и отправили на пять лет в колонию. Соответствующее решение сегодня принял Тверской районный суд Москвы.

«Крисевич Павел Олегович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ <...> и ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима», - говорится в заявлении пресс-службы суда.

В начале июня прошлого года Крисевич устроил стрельбу из холостого пистолета на Красной площади. Свой поступок он назвал перформансом. Правоохранители творческий порыв Крисевича не разделили и оперативно задержали его. Все это время осужденный находился в следственном изоляторе.