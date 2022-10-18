В Совфеде рассказали, отменят ли трансляции пленарных заседаний вслед за ГД

В верхней палате заявили, что настроены на максимальную открытость.

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В Совете Федерации заявили, что не перестанут транслировать пленарные заседания, как это ранее сделали в Государственной думе.

В пресс-службы Совфеда отметили, что в верхней палате настроены на максимальную открытость.

«Как и прежде, планируем транслировать пленарные заседания, заседания комитетов и другие парламентские форматы в прямом эфире на доступных площадках. Естественно, это касается и завтрашнего заседания», - говорится в сообщении.

Ранее в ГД объяснили причину закрытия таких трансляций. Было подчеркнуто, что таким образом обеспечивается безопасность людей, так как обсуждаемые в ходе заседаний гражданские объекты могут подвергаться обстрелам со стороны противника.