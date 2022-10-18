В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Всемирный банк перевел все займы Белоруссии в статус необслуживаемых

Анна Касаткина
02:00 18.10.2022
По состоянию на 14 октября просроченная страной задолженность в эквиваленте составляла 68,43 миллиона долларов США, сообщили в финансовой организации.
Всемирный банк перевел все займы Белоруссии в статус необслуживаемых
© Фото: Стрингер РИА Новости
Читайте нас на:

Всемирный банк с 17 октября переводит все займы Международного банка реконструкции и развития (МБРР), предоставленные Белоруссии или гарантированные ею, в статус необслуживаемых из-за просрочки платежей. Это следует из опубликованного на сайте Всемирного банка сообщения.

«Всемирный банк переводит все кредиты МБРР, предоставленные Республике Беларусь или гарантированные ею, в статус необслуживаемых», — говорится в сообщении.

Согласно установленной процедуре, все займы получают статус необслуживаемых, если платеж по какому-либо кредиту просрочен более чем на шесть месяцев. Ранее МБРР приостановил предоставление кредитов Белоруссии.

Уточняется, что по состоянию на 14 октября просроченная страной задолженность в эквиваленте составляла 68,43 миллиона долларов США.

Основная сумма задолженности составляет 967 миллионов долларов или 0,42 процента от общего объема непогашенных кредитов МБРР. Перевод кредитов в статус необслуживаемых принесет банку доход в размере 12,75 миллиона долларов в эквиваленте.

В марте Всемирный банк принял решение приостановить все свои программы для России и Белоруссии в связи с ситуацией на Украине. В документе уточнялось, что финансовая организация не одобрила ни одного нового кредита РФ с 2014 года, Белоруссии — с 2020 года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:30 В стране и мире
Пожар в Ейске после падения Су-34 полностью потушили
21:21 В стране и мире
Видео
Глава Краснодарского края показал вблизи сгоревший дом в Ейске
20:48 В стране и мире
Видео
«Страшно, черный дым кругом»: житель Ейска о первых секундах после крушения Су-34
19:46 В стране и мире
Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в Ейске
17:32 Армия
Видео
Военком Москвы: мобилизация завершена, но по добровольцам будут приниматься персональные решения
Популярное
Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве
Пожилая немка оказалась преступным боссом, собиравшимся свергнуть правительство
Видео
МО РФ показало кадры применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским войскам
Видео
Путешествие атомохода: в Кронштадте прошел завершающий этап транспортировки АПЛ «Ленинский комсомол»
Видео
Как Киеву удалось устроить теракт на Крымском мосту: ФСБ обнародовала подробности расследования
Видео
Путин заявил, что РФ не будет поставлять энергоресурсы странам, устанавливающим потолок цен
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.