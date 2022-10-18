Всемирный банк перевел все займы Белоруссии в статус необслуживаемых

По состоянию на 14 октября просроченная страной задолженность в эквиваленте составляла 68,43 миллиона долларов США, сообщили в финансовой организации.

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Всемирный банк с 17 октября переводит все займы Международного банка реконструкции и развития (МБРР), предоставленные Белоруссии или гарантированные ею, в статус необслуживаемых из-за просрочки платежей. Это следует из опубликованного на сайте Всемирного банка сообщения.

«Всемирный банк переводит все кредиты МБРР, предоставленные Республике Беларусь или гарантированные ею, в статус необслуживаемых», — говорится в сообщении.

Согласно установленной процедуре, все займы получают статус необслуживаемых, если платеж по какому-либо кредиту просрочен более чем на шесть месяцев. Ранее МБРР приостановил предоставление кредитов Белоруссии.

Уточняется, что по состоянию на 14 октября просроченная страной задолженность в эквиваленте составляла 68,43 миллиона долларов США.

Основная сумма задолженности составляет 967 миллионов долларов или 0,42 процента от общего объема непогашенных кредитов МБРР. Перевод кредитов в статус необслуживаемых принесет банку доход в размере 12,75 миллиона долларов в эквиваленте.

В марте Всемирный банк принял решение приостановить все свои программы для России и Белоруссии в связи с ситуацией на Украине. В документе уточнялось, что финансовая организация не одобрила ни одного нового кредита РФ с 2014 года, Белоруссии — с 2020 года.