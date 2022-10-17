Несколько взрывов прогремели в Одессе

В настоящий момент о причинах взрывов и других подробностях не сообщается.

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В Одессе утром в понедельник прогремели несколько взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

В настоящий момент о причинах взрывов и других подробностях не сообщается.

Кроме того, сегодня утром прогремели сильные взрывы в Днепропетровской и Сумской областях. После удара на объектах энергетической инфраструктуры начался пожар. Согласно заявлениям глав областных администраций регионов, на месте работают экстренные службы.

Также стало известно о двух взрывах в центре Киева. По словам мэра столицы, на месте работают сотрудники пожарной службы и медики.