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Сорвать атаку точными ударами: в МО рассказали о новых подвигах участников спецоперации на Украине

00:00 18.10.2022
Бойцы ВС РФ демонстрируют высокий уровень подготовки при выполнении задач на передовой.
Сорвать атаку точными ударами: в МО рассказали о новых подвигах участников спецоперации на Украине
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне специальной военной операции. Бойцы демонстрируют высокий уровень подготовки, действуют решительно и смело при выполнении боевых задач.

Старший сержант Камран Алибеков, оператор расчета БПЛА

Старший сержант Камран Алибеков, оператор расчета БПЛА<figcaption class=
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Старший сержант Камран Алибеков, оператор расчета БПЛА

Старший сержант Камран Алибеков в ходе специальной военной операции выполнял задачи по обнаружению военной техники, позиций средств огневого поражения, а также диверсионно-разведывательных групп националистов.

Во время воздушной разведки оператор БПЛА Алибеков обнаружил колонну бронетехники украинских боевиков. Старший сержант оперативно передал на командный пункт информацию о составе, направлении движения колонны и ее координаты.

Российские артиллерийские подразделения нанесли по колонне огневой удар, в результате было уничтожено пять единиц бронетехники противника.

Капитан Евгений Деканов, заместитель командира реактивного артиллерийского дивизиона

Капитан Евгений Деканов, заместитель командира реактивного артиллерийского дивизиона<figcaption class=
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Капитан Евгений Деканов, заместитель командира реактивного артиллерийского дивизиона

Капитан Евгений Деканов выполнял задачи по огневому поражению противника в составе своего подразделения и лично корректировал огонь. Точные огневые удары по объектам украинских националистов в районе обороны важного населенного пункта уничтожили два опорных пункта, более 10 единиц бронетехники и свыше 90 боевиков.

Грамотные и профессиональные действия Деканова, а также высокий уровень слаженности его подчиненных, остановили выход противника на рубежи атаки, нанесли ему ощутимые потери и сорвали наступление.

Гвардии сержант Василий Кравцов

Гвардии сержант Василий Кравцов<figcaption class=
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Гвардии сержант Василий Кравцов

С первых дней спецоперации гвардии сержант Василий Кравцов выполнял боевые задачи по артиллерийской поддержке подразделений, наносил огневые удары по позициям противника из реактивных систем залпового огня.

Несмотря на постоянные артиллерийские обстрелы, Кравцов в кратчайшие сроки наводил боевую машину на цель, поражал бронированную технику и скопления противника, готовящегося перейти в наступление, чем сковывал его действия.

Благодаря профессиональным навыкам сержанта Кравцова и действиям расчета, подразделения неонацистов на протяжении нескольких часов не смогли развернуться в боевые порядки. Наступление на позиции российских войск было сорвано.

В ходе боя дивизионом, в составе которого действовал гвардии сержант, было уничтожено более ста украинских боевиков, а также 18 единиц бронированной и автомобильной техники.

Младший сержант Семен Молодкин, старший механик - телефонист

Младший сержант Семен Молодкин, старший механик - телефонист<figcaption class=
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Младший сержант Семен Молодкин, старший механик - телефонист

Младший сержант Семен Молодкин выполнял задачи по организации устойчивой и бесперебойной связи в интересах пункта управления российской группировки войск.

Украинские радикалы предприняли попытку уничтожить пункт управления, открыли по нему массированный артиллерийский и минометный огонь, повредив часть техники и линий связи.

Понимая, что потеря связи на пункте управления лишает командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, Молодкин под плотным огнем выдвинулся к поврежденным изделиям и приступил к их восстановлению.

Благодаря отваге и профессионализму младшего сержанта оборванные линии связи и поврежденная техника были оперативно восстановлены, что позволило обеспечить устойчивое управление российскими подразделениями в бою и отразить атаку националистов.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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