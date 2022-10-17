Российский корабль увел МКС от столкновения с космическим мусором

© Фото: Роскосмос

В понедельник вечером орбита Международной космической станции была скорректирована для уклонения от столкновения с космическим мусором. Сделать это помогли двигатели грузового корабля «Прогресс МС-20», пристыкованного к служебному модулю «Звезда» российского сегмента МКС.

«Двигатели были включены в 22:27 по московскому времени. Они проработали 630,8 секунды и выдали импульс величиной 1 м/с. По предварительным данным, после маневра средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,75 км и составила 417,9 км», - говорится в сообщении Роскосмоса.

Напомним, в апреле этого года орбита МКС уже корректировалась двигателями грузового корабля «Прогресс МС-18». Это было также сделано для ухода от столкновения с космическим мусором.

В Роскосмосе отмечают, что за все время полета МКС проведены 327 коррекций высоты ее орбиты, в том числе 176 — с помощью двигателей грузовых кораблей «Прогресс».