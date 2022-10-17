МЧС РФ: двое погибли, 15 пострадали в результате крушения Су-34 в Ейске

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Два человека погибли, еще 15 получили ранения различной степени тяжести при крушении самолета Су-34 в Ейске. Об этом сообщили в МЧС РФ. Всех пострадавших госпитализировали в больницы, где им оказывается необходимая помощь, уточнили в ведомстве.

«На настоящий момент два человека погибли, 15 госпитализированы», - приводит РИА Новости заявление ведомства.

Ранее стало известно, что по факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения Су-34. На место происшествия в Ейск направлены криминалисты и военные следователи, которые установят причины произошедшего.

Как сообщили в Минобороны РФ, самолет Су-34 потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома ЮВО. Боекомплекта на борту не было. Летчики успели катапультироваться. С их слов, причиной происшествия стало возгорание одного из двигателей при взлете.