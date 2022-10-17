Момент падения Су-34 рядом с жилым домом в Ейске попал на видео
© Фото: ТРК "Звезда"
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Момент падения Су-34 рядом с жилым домом в Ейске попал на видео
© Фото: ТРК "Звезда"
Экспертное мнение и аналитика
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