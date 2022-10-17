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В России продлили действие семейной ипотеки до июля 2024 года

Анна Назайкина
14:50 17.10.2022
Общий объем выдачи займов, по прогнозам, составит около 1 трлн рублей, отметил Михаил Мишустин.
В России продлили действие семейной ипотеки до июля 2024 года
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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В России продлевается действие программы семейной ипотеки. Теперь россияне смогут воспользоваться такой возможностью до июля 2024 года. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин в ходе совещания со своими замами.

«По поручению президента правительство продлевает действие семейной ипотеки, чтобы больше молодых родителей получили возможность приобрести собственное жилье. Льготными условиями можно будет воспользоваться до 1 июля 2024 года при рождении ребенка до конца следующего года», - заявил председатель правительства.

Кроме того, было отмечено, что в следующем году такую ипотеку смогут оформить более 150 тысяч семей. По словам Мишустина, прогнозируется, что в общей сложности объем выдачи таких кредитов составит около 1 трлн рублей.

По данным российского правительства на конец сентября, в программе уже успели принять  участие около 400 тысяч семей, а общая сумма выданных займов превысила 1,4 трлн рублей. Ранее семейную ипотеку можно было получить до 31 декабря 2023 года.

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