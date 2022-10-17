«Хор Турецкого» выступил перед мобилизованными в Челябинской области
Судя по реакции зала, концерт прошел удачно, многие слушатели подпевали исполнителям.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России
Группа «Хор Турецкого» дала концерт для военнослужащих в Челябинской области. Музыкальный коллектив таким образом оказал поддержку мобилизованным для участия в специальной военной операции на Украине.
Прозвучали как классические и народные композиции, так и авторские сочинения. Музыканты пожелали мобилизованным вернуться домой с победой, целыми и невредимыми.
Судя по реакции зала, концерт прошел удачно, многие слушатели подпевали исполнителям.
Ранее в парке «Патриот» в поддержку мобилизованных выступил Народный артист СССР Юрий Башмет.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов