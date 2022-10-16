Bloomberg: посол КНР и адмирал НАТО устроили перепалку из-за спецоперации РФ на Украине

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Посол Китайской Народной Республики в Исландии Хэ Рулонг жестко отреагировал на обвинение председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра в том, что официальный Пекин не разделяет взглядов Североатлантического альянса на события на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Дипломатический конфликт разразился на проходившей в Исландии ассамблее «Полярный круг», как сообщает издание. Высокопоставленный военачальник заявил, что КНР «не разделяет наших (НАТО - прим. ред.) ценностей и подрывает основанный на правилах международный порядок». Подобное заявление дипломат Китая назвал «высокомерными».

Это вызвало несогласие официального представителя Североатлантического альянса. Он обвинил КНР в том, что тот «до сих пор не осудил» Российскую Федерацию за специальную военную операцию на Украине. На это Хэ Рулонг ответил, что взгляд Китая на «украинский кризис» включает в себя историческую перспективу, и мир должен «понять первопричину».

Ранее декан Китайского народного университета Ян Гуанбинь рассказал, что Соединенные Штаты слишком увлеклись проводимой с помощью Альянса политикой экспансионизма и империализма, что привело к украинскому конфликту. Первобытная природа западной цивилизации, как считает Гуанбинь, не изменилась, и империализм до сих пор становится причиной мировых потрясений.