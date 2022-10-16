Украина выпустила восемь снарядов «натовского» калибра по Донецку
На территорию Донецка прилетело восемь снарядов 155-мм калибра с позиций ВФУ.
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Вооруженные формирования Украины вечером 15 октября атаковали три района Донецка. При ударе использовались восемь снарядов «натовского» образца - с калибром 155 миллиметров. Об этом заявило представительство Донецкой народной республики в СЦКК.
Пять крупнокалиберных снарядов приземлились на территории Петровского и Кировского районов города и были выпущены из Красногоровки. Еще три снаряда пустили из Нетайлово по Куйбышевскому району Донецка. О соответствующей активности украинских сил сообщается в Telegram.
Накануне стало известно, что удар ВСУ по жилым кварталам микрорайона Текстильщик в Донецке унес жизнь одной женщины. Личность убитой воздушной атакой противника горожанки в настоящее время устанавливается.