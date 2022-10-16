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ВКС РФ в Сирии уничтожили организаторов теракта с подрывом автобуса

22:44 16.10.2022
Взаимодействуя с сирийскими подразделениями госбезопасности и вооруженных сил на юге республики проведена спецоперация по ликвидации боевиков ИГИЛ*, причастных к совершению 13 октября террористического акта.
ВКС РФ в Сирии уничтожили организаторов теракта с подрывом автобуса
© Фото: Минобороны РФ
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До 100 радикальных исламистов уничтожено в Сирии Воздушно-Космическими Силами РФ. Удары были нанесены по лагерю подготовки боевиков и пункту управления северо-западе республики.

Как сообщает Минобороны РФ, в ходе спецоперации совместными усилиями российских и сирийских военных на юге страны были уничтожены до 20 боевиков, в том числе организаторов подрыва автобуса вооруженных сил Сирийской Арабской Республики. Об этом доложил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Олег Егоров.

Во взаимодействии с подразделениями госбезопасности и вооруженных сил Сирии в населенном пункте Джасим провинции Деръа на юге республики российской группировкой проведена спецоперация по ликвидации боевиков ИГИЛ*, причастных к совершению 13 октября террористического акта.

Тогда был подорван автобус с военнослужащими 4-ой танковой дивизии ВС САР в населенном пункте Сабура провинции Дамаск. В результате теракта погибли 19 и получили ранения 22 человека.

При проведении спецоперации штурмовыми отрядами сирийских вооруженных сил при поддержке армейской авиации уничтожено 20 боевиков. Среди них оказался главарь «спящих» ячеек, действующих в южных провинциях САР Абу Абдрахман аль-Ираки.

Также был ликвидирован бывший командующий бандформированиями ИГИЛ* в провинции Деръа Мухаммад Самир Каддаха, командир бандгруппы ИГИЛ* в населенном пункте Джасим Фейсал Яхими Аль-Хаки и бывший командующий бандформированиями ИГИЛ* в провинции Ракка Аюб Фаддель Аль-Джебрави.

Исламское государство, (ИГ, ИГИЛ) - запрещенная в России террористическая организация.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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