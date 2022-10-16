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АГС-17 «Пламя» и РПГ-7: кадры боевой подготовки мобилизованных в Самарской области

Ирина Елагина
20:18 16.10.2022
Мотострелки и разведчики готовятся к бою на Рощинском полигоне.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Мобилизованные мотострелки и разведчики выполняют боевые стрельбы из разных типов оружия на Рощинском полигоне в Самарской области.

«Я пришел добровольно защищать свою родину, своих близких. В данный момент происходит боевое слаживание взводов. Проходим тактическую подготовку, стреляем из автоматов пулеметов и гранатометов», - рассказал мобилизованный Иван.

Военнослужащие ведут прицельный огонь из автоматов и пулеметов Калашникова, гранатометов АГС-17 «Пламя» и РПГ-7. При этом мотострелки и разведчики учатся выполнять различные маневры и действия в наступлении и обороне: инструкторы учат пополнение с учетом опыта проведения специальной военной операции.

Кроме того, во время  подготовки младшего командного состава особое внимание уделяется  особенностям использования возможностей БпЛА для корректировки огня и управления боем.

Ранее сообщалось, как мобилизованных учат на полигоне вести огонь из неудобного положения.

Материал подготовили: Ирина Елагина, Николай Баранов

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