АГС-17 «Пламя» и РПГ-7: кадры боевой подготовки мобилизованных в Самарской области

Мотострелки и разведчики готовятся к бою на Рощинском полигоне.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Мобилизованные мотострелки и разведчики выполняют боевые стрельбы из разных типов оружия на Рощинском полигоне в Самарской области.

«Я пришел добровольно защищать свою родину, своих близких. В данный момент происходит боевое слаживание взводов. Проходим тактическую подготовку, стреляем из автоматов пулеметов и гранатометов», - рассказал мобилизованный Иван.

Военнослужащие ведут прицельный огонь из автоматов и пулеметов Калашникова, гранатометов АГС-17 «Пламя» и РПГ-7. При этом мотострелки и разведчики учатся выполнять различные маневры и действия в наступлении и обороне: инструкторы учат пополнение с учетом опыта проведения специальной военной операции.

Кроме того, во время подготовки младшего командного состава особое внимание уделяется особенностям использования возможностей БпЛА для корректировки огня и управления боем.

Ранее сообщалось, как мобилизованных учат на полигоне вести огонь из неудобного положения.

Материал подготовили: Ирина Елагина, Николай Баранов