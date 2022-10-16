В стране и мире В Подмосковье в девятиэтажке произошел взрыв бытового газа Дарина Криц При взрыве было повреждено остекление балкона, пострадавших нет. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Подмосковье произошел взрыв в девятиэтажном доме. Сообщается, что взорвался бытовой газ на пятом этаже жилого дома. Чрезвычайное происшествие случилось в поселке Измайлово в Ленинском городском округе Подмосковья. Экстренные службы сообщают, что повреждено остекление балкона, пострадавших нет. Ранее взрыв произошел на Рижском рынке в запорожском Мелитополе. По данным правоохранителей, он произошел в результате подрыва самодельного взрывного устройства. Тогда осколочные ранения получил один человек. Экспертное мнение и аналитика