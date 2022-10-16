В стране и мире Ядерная параллель: как опасно похожи события Карибского кризиса и украинского конфликта Алексей Самолетов Ирина Елагина Сегодня, как и 60 лет назад, в дни Карибского кризиса, мир снова оказался на грани ядерной катастрофы. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В октябре 1962 года, после нескольких лет Холодной войны, мир оказался на грани войны ядерной. Москва и Вашингтон подняли ставки так - что еще один неловкий шаг или слово - и стороны были готовы нажать на «красную кнопку». В результате гигантской дипломатической работы и благодаря прямому каналу связи, который несмотря на все разногласия, существовал между Хрущевым и Кеннеди - Апокалипсиса удалось избежать. © ТРК "Звезда" Спустя 60 лет после самого серьезного кризиса XX века, мир вновь оказался на пороге ядерной войны. Только факты. 26 сентября на «Северных потоках» – критически важных топливных магистралях между Россией и Европой - происходит теракт. Все косвенные улики – против американцев. 6 октября президент Украины Владимир Зеленский призывает Запад нанести превентивные ядерные удары по России. 7 октября президент США Джо Байден заявляет о надвигающемся ядерном Армагеддоне. 8 октября в России происходит еще один крупный теракт - попытка уничтожить Крымский мост, одну из важнейших транспортных магистралей России. Все эти события складываются в одну масштабную провокацию, которая должна была заставить Россию применить на Украине тактическое ядерное оружие. «Я думаю, что Россия для начала использует небольшой ядерный заряд для устрашения противника, они пошлют нам сигнал, и Запад к этому готов. У нас есть, чем ответить», - заявил Джеймс Ставридис, верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (2009—2013). Но спровоцировать Россию не удалось. Ответ был иным. Но мир все равно оказался на грани… Мы, сегодня, как будто перепрыгнули на 60 лет назад. Тогда катастрофы удалось избежать в том числе, благодаря воле политических лидеров, которые, несмотря на принципиально разные позиции, смогли выйти на конструктивный диалог. «Надо отдать должное и Джону Кеннеди, и Никите Хрущеву, они действовали как ответственные государственные деятели. И наличие таких деятелей тогда, вот, оно тоже экстраполируется на нынешнюю ситуацию. Есть ли они сейчас. Ситуация несколько иная»,- отметил Александр Крамаренко, член РСМД, посол России в Великобритании (2011-2017гг.). Ко всему прочему в американском обществе возник колоссальный разрыв в сознании - мнение рядовых американцев, если оно не совпадает с позицией «Глубинного Государства», никого не интересует. Если во времена Карибского кризиса американская нация была едина в противостоянии «ужасному» коммунизму, то сейчас даже показать на карте где находится та самая Украина, за которую они должны платить из своего кармана, могут не многие. «Я вам одно скажу - во время Карибского кризиса в 1962 году большинство американцев прекрасно понимали, за что они борются, и как близок мир к ядерной войне. А сейчас - вы думаете хоть кто-то из наших граждан осознает, что вообще происходит, и насколько мы близки к концу всего?», - рассказал Такер Карлсон, телеведущий Fox News. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Разрушение каналов межгосударственных и, что самое главное, «понятийных связей», началось не сегодня и даже не вчера. Первые высылки дипломатов начались в 2008-м, после того, как Россия защитила Южную Осетию. После признания Крыма – в разы сократилось представительство России при штаб-квартире НАТО. Потом, словно растворился в воздухе совет Россия–НАТО, который, собственно, и должен был решать разногласия между блоками. Восстанавливать, несмотря на предложения России, ничего не стали. «Отношения России и НАТО находятся в самой низшей точке своего существования. Российские делегации постоянно уменьшаются из-за разногласий в политике с 2014 года. Диалога, как такового, нет уже несколько лет, и ситуация только ухудшается», - отметил Терри Шульц, корреспондент США. Кануло в небытие и само доверие не только по отношению к НАТО, но и к любым международным институтам, которых, по факту, больше просто нет - они стали придатком политики США. При таком развитии событий видимо и ООН ждет судьба, постигшая Лигу Наций. И об этом, уже в открытую говорит даже бывший представитель США при ООН Никки Хейли. «ООН абсолютно бесполезная организация, мы все это знаем. В конце концов все решает президент США, сейчас это Байден. И все мы видим, к чему это все привело. Просто катастрофа!» - отметил Никки Хейли, экс-постпред США при ООН. Ну а теперь, пожалуй, самое циничное во всей этой истории сегодняшнего дня и времен Карибского кризиса. До промежуточных выборов в Конгресс США осталось ровно 22 дня – фактически три недели. И, скорее всего, точно так же, как неделю назад Джо Байден провозгласил надвигающийся на мир Армагеддон, еще через неделю, он, перед самыми выборами, процитирует фразу Никиты Хрущева, сказанную 60 лет назад: «Угроза ядерной войны миновала», голосуйте за демократов – это они предотвратили третью мировую войну. Попытаться в очередной раз поставить мир на колени в угоду собственным интересам – как это по-американски. О том, почему осень 2022 года может быть опаснее Карибского кризиса 1962 года, смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Алексея Самолетова в программе «Главное с Ольгой Беловой». Экспертное мнение и аналитика