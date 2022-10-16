В Белоруссии была предотвращена серия терактов

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В Белоруссии силовики задержали несколько человек, которые готовили на территории страны серию терактов. Сообщается, что они получали задание по закладке бомб и информацию о получении зажигательной смеси, а также, возможно, приобрели боевой опыт на Украине.

«Белорусские правоохранители констатируют, что эта инициатива есть не что иное, как проект западных спецслужб, щедро финансируемый и продвигаемый длительное время. Что характерно: в последнее время, в том числе и в связи с СВО в Украине, этот проект предполагает насильственное свержение государственной власти в республике. Участники незаконных воинских формирований, в том числе в рамках этого проекта, проходят обучение на территории Польши и получают боевой опыт на территории Украины», - заявил замминистра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич каналу «Беларусь-1».

Ранее у КГБ Белоруссии появилась информация о подготовке терактов на территории республики. Как рассказали в ведомстве, террористические группировки поддерживают спецслужбы Запада.