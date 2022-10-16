Путин назначил совещание Совбеза РФ на ближайшие дни
Журналист программы «Москва. Кремль. Путин» анонсировал совещание президента с членами Совбеза РФ.
© Фото: пресс-служба президента РФ
По данным СМИ, президент России Владимир Путин созовет заседание Совбеза РФ в ближайшее время. Журналист программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин анонсировал совещание президента с членами Совбеза РФ в своем Telegram-канале.
«Президент в ближайшие дни проведет совещание с членами Совета Безопасности России», - написал журналист, сославшись на телепрограмму «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия».
Напомним, что 10 октября президент с членами Совбеза РФ обсуждали последствия теракта на Крымском мосту.