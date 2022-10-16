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МО РФ показало кадры боевой работы военнослужащих спецназначения ЗВО в зоне спецоперации

12:05 16.10.2022
Кроме того, Минобороны РФ опубликовало рассказ о подвиге старшего разведчика Михаила во время выполнения боевой задачи.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России показало кадры боевой работы подразделения специального назначения Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции, а также опубликовало рассказ о подвиге старшего разведчика Михаила во время выполнения боевой задачи.

Так, разведка Западного военного округа получила данные о наращивании сил на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции. Боевая задача была поставлена группе специального назначения округа по выявлению и уничтожению подразделения противника.

После короткого контакта с передовым «секретом» противника группа отошла на безопасное расстояние, уточнила координаты местоположения скопления живой силы и бронетехники ВСУ и навела огонь артиллерии. По результатам боевой работы и профессиональных и уверенных действий группы спецназначения ЗВО по огневым позициям украинской армии был нанесен точный артиллерийский удар.

Старший разведчик Михаил рассказал одну из своих историй боевой работы, которую сам не считает подвигом. В один из дней военнослужащему была поставлена задача выдвинуться в головной дозор, в ходе которого он вступил в бой с противником, в результате чего разведчик был ранен.

«Командир группы поставил задачу идти мне и моему товарищу в головном дозоре. Мы остановились и показали командиру группы, что впереди есть силуэты домов и строений. От командира группы полудил задачу досмотреть объект. Я выдвинулся и встретился с противником, который уже целился в меня. Я принял единственное верное решение - принять бой. Я прикрыл своих товарищей, которые отошли в сторону. У них на тот момент не было возможности развернуться [рассредоточится - прим. ред.], потому что я был спереди - между противником и ними. Потом я отстрелял магазин, достал гранатомет и выстрелил в сторону противника», - рассказал Михаил.

После прикрытия отхода своей группы Михаилу удалось самостоятельно выбраться к своим товарищам, которые организовали эвакуацию и наводку своей артиллерии по противнику, а также завершили выполнение боевой задачи.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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