Во Франции пришли к выводу о неизбежности отключений электроэнергии зимой

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Ни при обычных зимних холодах, ни при аномально низких температурах массовых отключений электроэнергии во Франции избежать не получится. С таким заявлением выступил представитель крупнейшей энергокомпании страны, EDF, Филипп Пейдж ле Мерур.

По словам специалиста, сказанным на заседании Социально-экономического совета фирмы, для бесперебойного снабжения французов попросту не хватит мощностей. Об этом сообщает издание Midi Libre.

Ранее такой исход событий не считался неизбежным и прогнозировался лишь для плохого сценария, при котором территорию накроют сильные морозы. Тогда граждан призывали совершать «мелкие жесты» для поддержки энергетической сферы, которая переживает не лучшие времена.