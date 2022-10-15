Пожилая немка оказалась преступным боссом, собиравшимся свергнуть правительство

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В немецком районе Миттельсаксен задержали пенсионерку, подозреваемую в планировании масштабного преступления. По сведениям прокуратуры ФРГ, бывшая преподавательница в свои 75 лет являлась главарем террористической организации.

Как пишет местная пресса, группировка собиралась похитить министра здравоохранения страны Карла Лаутербаха. Конечной целью радикалов было создание в Германии условий сродни гражданской войне, которые привели бы к свержению правительства и парламентской демократии.

Другой частью плана террористов был «блэкаут» на уровне всей Германии. Ввергнуть страну во тьму предполагалось путем уничтожения или повреждения объектов, обеспечивающих города и населенные пункты электричеством.

По информации MDR, экс-педагог отвечала за закупку взрывчатки и оружия. Пожилая немка была в числе самых активных организаторов преступления и призывала как можно быстрее воплотить замысел в жизнь.

Немногим ранее женщина лишилась пенсии из-за признанной судом связи с Рейхсбюргерами (националисты, считающие себя гражданами немецкого Рейха), от которой она безуспешно пыталась откреститься. В настоящее время подозреваемая пребывает под стражей.