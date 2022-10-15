Хозяева неба: пилоты Ми-28 показали свое мастерство в ходе СВО

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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ми-28 различной модификации, а также летчиков армейской авиации, отличившихся в ходе специальной военной операции.

Экипажи вертолетов нанесли авиационные удар, применив управляемое и неуправляемое ракетное вооружение. В результате были уничтожены переправы, наведенные врагом для переброски военной техники, а также поражены укрепленные позиции и пункты управления ВСУ.

Штурман-оператор ударного вертолета Ми-28 Ильян в ходе проведения специальной военной операции совершил более 200 боевых вылетов с применением авиационных средств поражения и уничтожил сотни единиц боевой техники противника. Нанесение огневого поражения с воздуха позволяет дезориентировать противника, прикрыть действия наступающих подразделений, деактивировать минные поля и обеспечить коридоры для прохождения штурмовых групп к атакуемым объектам противника.

В настоящее время экипаж Ми-28 продолжает выполнять боевые задачи по поражению объектов противника в зоне проведения СВО.