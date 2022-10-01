США готовы «более агрессивно» вести санкционную политику за поддержку РФ

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Соединенные Штаты готовы действовать «более агрессивно» в том, что касается применения санкций к другим странам за поддержку РФ. Такие выводы можно сделать из одного из последних документов местного министерства финансов.

В отношении структур третьих государств США могут вводить ограничения, если те проводят «существенные сделки» по оказанию материальной помощи ВС РФ или российскому оборонно-промышленному комплексу. Физические и юридические лица, при этом, могут облагаться санкциями со стороны американских властей за признание референдумов в четырех регионах, включая ЛДНР.

Дополнительно к этому, в Вашингтоне допускают возможность «преследования» лиц, поддерживающих так называемую подсанкционную деятельность и оказывающих поддержку тем, кто находится под санкциями.