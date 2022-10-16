Поражая укрепрайоны врага: Минобороны рассказало о подвигах бойцов ВС РФ в зоне СВО

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Старший лейтенант Магомед Адамов, начальник радиорелейной станции

Украинские националисты, стремясь вернуть под свой контроль утраченные в ходе боев с российскими военнослужащими позиции, атаковали расположение батальонно-тактической группы, связь в которой обеспечивал старший лейтенант Магомед Адамов. Наступление боевиков сопровождалось массированной артиллерийской поддержкой.

В результате очередного залпа вражеской артиллерии радиорелейная станция, обеспечивающая связь внутри БТГр с вышестоящим командованием, получила осколочные повреждения от разорвавшегося рядом снаряда и вышла из строя, а начальник станции Магомед Адамов был отброшен взрывной волной.

Несмотря на полученные повреждения в состоянии шока и не потеряв самообладания, Магомед сумел вынести потерявшего сознание товарища, который не мог самостоятельно покинуть зону обстрела.

Эвакуировав раненого в безопасное место и понимая, что потеря связи с вышестоящим командованием и внутри подразделений лишит возможности оперативно координировать действия сил в бою, старший лейтенат Адамов выдвинулся вместе с экипажем к поврежденной станции и приступил к восстановлению связи.

Несмотря на полученную контузию, Магомед продолжил управлять подчиненными. Благодаря мужественным действиям старшего лейтенанта Адамова нарушенная связь была восстановлена, что позволило обеспечить устойчивое управление между подразделениями в обороне и отразить атаку противника.