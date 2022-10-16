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Поражая укрепрайоны врага: Минобороны рассказало о подвигах бойцов ВС РФ в зоне СВО

00:00 16.10.2022
Выполняя воинский долг, бойцы ВС РФ самоотверженно отражают удары противника.
Поражая укрепрайоны врага: Минобороны рассказало о подвигах бойцов ВС РФ в зоне СВО
© Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России продолжает рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют тактическую выучку и высокий уровень боевой подготовки, демонстрируют решительность в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны России

Матрос Николай Горохов, стрелок морской пехоты Тихоокеанского флота

В составе десантно-штурмовой роты морских пехотинцев матрос Николай Горохов выполнял боевую задачу по поиску диверсионных групп врага, действующих в заданном районе. Продвигаясь по прилегающей к дороге лесополосе, матрос Горохов обнаружил пулеметный расчет противника.

Вражеские пулеметчики открыли огонь из хорошо укрепленной позиции, мешая продвижению вглубь лесополосы российским военнослужащим. Рискуя жизнью, матрос Горохов под плотным пулеметным огнем смог подобраться к блиндажу на близкое расстояние.

Прицельным выстрелом из гранатомета Николай поразил укрепленную огневую точку противника. В результате прямого попадания реактивной штурмовой гранаты три националиста вместе с пулеметом были уничтожены на месте.

© Минобороны России

Старший лейтенант Магомед Адамов, начальник радиорелейной станции

Украинские националисты, стремясь вернуть под свой контроль утраченные в ходе боев с российскими военнослужащими позиции, атаковали расположение батальонно-тактической группы, связь в которой обеспечивал старший лейтенант Магомед Адамов. Наступление боевиков сопровождалось массированной артиллерийской поддержкой.

В результате очередного залпа вражеской артиллерии радиорелейная станция, обеспечивающая связь внутри БТГр с вышестоящим командованием, получила осколочные повреждения от разорвавшегося рядом снаряда и вышла из строя, а начальник станции Магомед Адамов был отброшен взрывной волной.

Несмотря на полученные повреждения в состоянии шока и не потеряв самообладания, Магомед сумел вынести потерявшего сознание товарища, который не мог самостоятельно покинуть зону обстрела.

Эвакуировав раненого в безопасное место и понимая, что потеря связи с вышестоящим командованием и внутри подразделений лишит возможности оперативно координировать действия сил в бою, старший лейтенат Адамов выдвинулся вместе с экипажем к поврежденной станции и приступил к восстановлению связи.

Несмотря на полученную контузию, Магомед продолжил управлять подчиненными. Благодаря мужественным действиям старшего лейтенанта Адамова нарушенная связь была восстановлена, что позволило обеспечить устойчивое управление между подразделениями в обороне и отразить атаку противника.

© Минобороны России

Старший лейтенант Самвел Бабаян

Лейтенант Самвел Бабаян выполнял задачи по организации бесперебойной связи в интересах оперативного состава пункта управления батальонно-тактической группы.

Украинские националисты, пытаясь выбить наши войска с занимаемых позиций, предприняли атаку на район расположения группы с применением артиллерии и минометов. В результате артиллерийского залпа врага станция связи получила повреждения от разорвавшегося рядом снаряда.

Понимая, что потеря связи лишает командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, лейтенант Бабаян выдвинулся к поврежденным линиям связи и приступил к их восстановлению, несмотря на массированный огонь противника. Рискуя жизнью, Самвел восстановил поврежденные линии связи.

Благодаря смелости, отваге и профессионализму лейтенанта Бабаяна, поврежденная техника была оперативно восстановлена. Это позволило обеспечить устойчивое управление подразделениями в бою и отразить атаку националистов.

© Минобороны России

Ефрейтор Максим Битуганов, старший стрелок - сапер десантно-штурмовой роты

В составе десантно-штурмовой роты ефрейтор Максим Битуганов выполнял боевые задачи по вскрытию диверсионных групп противника, действующих в районах, освобожденных от украинских националистов.

Благодаря боевому опыту и высокому профессионализму ефрейтор Битуганов обнаружил замаскированные укрепленные позиции противника, а также находившуюся рядом с ними бронетехнику. Оценив обстановку и проявив инициативу, Максим вместе со своим отделением вступил бой с националистами.

Умелыми действиями отделения ефрейтора Битуганова противник был выбит со своих позиций. В ходе боя Максим уничтожил пять националистов и вывел из строя три бронеавтомобиля противника. Понеся потери, противник был вынужден оставить позиции и отступить.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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