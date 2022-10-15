МО РФ: в Белгородской области двое граждан одной из стран СНГ совершили теракт на полигоне ЗВО

В результате теракта на полигоне 11 человек погибли, еще 15 ранены, они уже получают медицинскую помощь.

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Минобороны России сообщило, что два гражданина одной из стран СНГ совершили теракт на полигоне ЗВО в Белгородской области.

«Пятнадцатого октября с.г. на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершен террористический акт», - сообщает оборонное ведомство.

Приводится информация, что инцидент произошел на занятиях по огневой подготовке с лицами, добровольно изъявившими желание участвовать в специальной военной операции. Террористы обстреляли личный состав подразделения, открыв огонь из стрелкового оружия.

«В результате стрельбы 11 человек получили смертельные ранения. Еще 15 человек с ранениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь», - пояснили в МО РФ.

Ответным огнем двое террористов были уничтожены. На месте теракта работают правоохранительные органы.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.