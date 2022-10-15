По всей линии фронта: каких успехов достигли ВС РФ в зоне спецоперации

Военнослужащие отмечают, что противник периодически пытается совершить провокационные действия, но на прямой контакт выходит редко.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Из 120-миллиметровых самоходок «Нона» российские военные подавляют попытки украинских националистов перейти в контратаку. По данным Минобороны, постоянным беспокоящим огнем удается не только сдерживать наступательные порывы ВСУ на Купянском направлении, но и наносить противнику значительный урон на дальних подступах.

«В районе населенного пункта Берестовое Харьковской области огнем артиллерии уничтожено до 50 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, а также полевой склад с боеприпасами», - рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

На Краснолиманском направлении уничтожены порядка 60 боевиков. Части ВСУ попытались провести разведку боем в районе Сергеевки и Макеевки в Луганской республике и Новопосадского и Торского в Донецкой Республике. Ответным огнем вражеские атаки были отбиты.

Российские минометчики в настоящее время эффективно работают по всей линии боевого соприкосновения, зачастую не позволяя противнику вклиниться в линию обороны и завязать стрелковый бой с удерживающими позиции частями нашей армии.

«Работаем ежедневно. Противник периодически, раз в два дня, пытается совершить провокационные действия. Пытается зайти на рубежи наших мотострелковых подразделений», - поделился командир минометного расчета.

Особое внимание сейчас направлено на ликвидацию путей сообщения и инженерных сооружений украинской армии. Фронтовая авиация ежедневно бьет по переправам и мостам в зоне спецоперации, затрудняя передвижение частей ВСУ и подвоз вооружения и боекомплекта.

Подробнее о том, на каких направлениях удалось сорвать попытки наступления украинских частей, как работает российская авиация, танковые экипажи и система ПВО в зоне спецоперации - смотрите в репортаже Алексея Дегтярева.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.