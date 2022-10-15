В Президентском полку рассказали секреты мастерства владения оружием

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Более десяти сложных элементов построения на Соборной площади Кремля выполнили военнослужащие Президентского полка - последний раз в этом сезоне. На церемонии развода караулов по традиции прозвучали холостые выстрелы.

В руках гвардейцев - карабины Симонова, вес которых превышает четыре килограмма. Чтобы обращаться с ними с такой легкостью, нужны долгие часы тренировок. Кавалеристы показали мастерство владения штатным холодным оружием. После церемонии военнослужащие рассказали как научились действовать так синхронно и слажено.

«Сюда было вложено очень много сил, каждый день у нас были тренировки в течение двух месяцев мы по пять часов каждый день у нас проходили строевые тренировки... И сейчас опять же ничего не заканчивается. Мы постоянно совершенствуем свои навыки, оттачиваем их, чтобы прогресс шел только вперед», - рассказали военнослужащие роты специального караула Президентского полка Данил Долбилин и Дмитрий Романовский.

Тренировки будут идти все долгие зимние месяцы. А уже в мае в Кремле на Соборной площади Президентский полк откроет новый девятнадцатый сезон.

Ранее Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка представил лучшие номера за свою двадцатилетнюю историю в дневной программе Конного шоу на ВДНХ. Мероприятие прошло в день открытия Международного военно-музыкального фестиваля.