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Еврокомиссия выделит 400 тысяч евро на поддержку отделений по связям Европарламента в Литве

Марина Крижановская
17:51 15.10.2022
Еврокомиссия отмечает, что отделения по связям Европарламента поддерживают всесторонний контакт на месте, что «часто имеет серьезное политическое и стратегическое значение».
Еврокомиссия выделит 400 тысяч евро на поддержку отделений по связям Европарламента в Литве
© Фото: CHROMORANGE, Bilderbox, Globallookpress
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«Работой с избирателями на местах» будут заниматься отделения по связям Европарламента в Литве. На их деятельность Генеральный директорат Еврокомиссии по коммуникациям намерен выделить 400 тысяч евро. Вместе с тем латвийские отделения будут заниматься организацией мероприятий и коммуникационных кампаний, производить медиаконтент с привлечением сторонних исполнителей.

«Наша конечная цель - мобилизовать их в качестве лиц, продвигающих идеалы Европейского парламента, и в преддверии выборов в нужное время - в качестве активных распространителей идей демократической власти граждан», - сообщает RT, ознакомившись с документом.

Отмечено, что отделения по связям Европарламента поддерживают контакт с заинтересованными сторонами, широкой общественностью и СМИ. В Еврокомиссии подчеркнули, что это «часто имеет серьезное политическое и стратегическое значение».

Ранее приводилась информация, что некоторые эксперты отмечают объединение некоторых русскоязычных СМИ за рубежом благодаря критике спецоперации и действующей российской власти. Ряд из них открыто призывает к свержению «режима Путина» и возврату Киеву территорий бывших ДНР и ЛНР.

Сообщалось, что одним из флагманов сформировавшихся после начала СВО новых либеральных медиа стала «Служба поддержки», которую запустил в начале мая один из основателей «Медузы»* Илья Красильщик.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.

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