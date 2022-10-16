«Подпольные» испытания: в РФ показали «кабинетный» бассейн для проверки торпед

Бассейн глубиной 6 метров используется для испытаний головной части торпеды: после погружения ее в воду, измеряется чувствительность антенны и акустическое давление.

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Одно из самых необычных помещений концерна «Морское подводное оружие - Гидроприбор» - обычный на первый взгляд рабочий кабинет предприятия. Однако есть парочка «но»: в нем работают люди в спасательных жилетах, а под полом - полноценный бассейн.

Глубина бассейна, расположенного под съемным напольным покрытием - 6 метров, ширина - 4 метра, длина - также 6 метров. Он используется для испытаний головной части торпеды ТЭ-2 и других разработок предприятия: погружая ее в воду, специалисты измеряют чувствительность ее антенны и акустическое давление, которое она излучает. Это своего рода подводная проверка «слуха» и «голоса» торпеды.

«Слух» у нее должен быть как у музыканта - абсолютным; а вода - акустически однородной. Для этого бассейн защищен специальной резиной, а залитая вода проходит проверку на отсутствие пузырьков, делающих воду акустически «грязной».

В третьем выпуске «Военной приемки», посвященном теме морского подводного оружия, съемочная группа стала участником научного торпедного пуска в одной из бухт Ладожского озера. Журналистам дали право в деталях отснять пуск и даже устроить погоню за электрической торпедой нового поколения ТЭ-2. Кроме этого, зритель узнает, как ее готовят к пуску, где и как для нее программируют искусственный интеллект, какие новые батареи создают для перспективных электроторпед, и каким лабораторным испытаниям подвергают, прежде чем торпеда окажется готовой к отправке на боевой флот. «Оружие из глубины. Торпеды. Часть 3» - смотрите на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и в социальных сетях.