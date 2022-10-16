ОПК ОПК ОПК

«Подпольные» испытания: в РФ показали «кабинетный» бассейн для проверки торпед

Егор Левин
16:05 16.10.2022
Бассейн глубиной 6 метров используется для испытаний головной части торпеды: после погружения ее в воду, измеряется чувствительность антенны и акустическое давление.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Одно из самых необычных помещений концерна «Морское подводное оружие - Гидроприбор» - обычный на первый взгляд рабочий кабинет предприятия. Однако есть парочка «но»: в нем работают люди в спасательных жилетах, а под полом - полноценный бассейн.

Глубина бассейна, расположенного под съемным напольным покрытием - 6 метров, ширина - 4 метра, длина - также 6 метров. Он используется для испытаний головной части торпеды ТЭ-2 и других разработок предприятия: погружая ее в воду, специалисты измеряют чувствительность ее антенны и акустическое давление, которое она излучает. Это своего рода подводная проверка «слуха» и «голоса» торпеды.

«Слух» у нее должен быть как у музыканта - абсолютным; а вода - акустически однородной. Для этого бассейн защищен специальной резиной, а залитая вода проходит проверку на отсутствие пузырьков, делающих воду акустически «грязной».

В третьем выпуске «Военной приемки», посвященном теме морского подводного оружия, съемочная группа стала участником научного торпедного пуска в одной из бухт Ладожского озера. Журналистам дали право в деталях отснять пуск и даже устроить погоню за электрической торпедой нового поколения ТЭ-2. Кроме этого, зритель узнает, как ее готовят к пуску, где и как для нее программируют искусственный интеллект, какие новые батареи создают для перспективных электроторпед, и каким лабораторным испытаниям подвергают, прежде чем торпеда окажется готовой к отправке на боевой флот. «Оружие из глубины. Торпеды. Часть 3» - смотрите на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и в социальных сетях.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:49 В стране и мире
В Белоруссии была предотвращена серия терактов
14:07 Армия
Видео
МО: ВС РФ овладели господствующими высотами в районе Нескучного в ДНР
10:36 В стране и мире
МИД Египта призвал своих граждан немедленно покинуть Киев
07:52 В стране и мире
Си Цзиньпин допустил применение силы для воссоединения с Тайванем
05:01 Армия
Видео
Улыбки и слова благодарности: кадры раздачи гуманитарной помощи жителям ЛНР
Популярное
Пожилая немка оказалась преступным боссом, собиравшимся свергнуть правительство
Видео
МО РФ показало кадры применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским войскам
Видео
Путешествие атомохода: в Кронштадте прошел завершающий этап транспортировки АПЛ «Ленинский комсомол»
Видео
Как Киеву удалось устроить теракт на Крымском мосту: ФСБ обнародовала подробности расследования
Видео
Путин заявил, что РФ не будет поставлять энергоресурсы странам, устанавливающим потолок цен
Видео
Минобороны России: в районе Запорожья поражены штаб «Правого сектора»* и узел связи «Азова»**
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.