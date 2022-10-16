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Универсальная и самонаводящаяся: из чего состоит самая современная электрическая торпеда ТЭ-2

Егор Левин
11:35 16.10.2022
Изделие состоит из 6 отсеков, в которых расположены система самонаведения, подводная взрывчатка, электронные «мозги» и батареи, а также двигатель и рулевое управление.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Самая современная из российских экспортных торпед, которые можно показывать широкой аудитории - ТЭ-2, универсальная самонаводящаяся телеуправляемая электрическая торпеда, применяемая по подводным лодкам, надводным кораблям и неподвижным морским объектам.

Длина ТЭ-2 - 8 метров. Изделие состоит из 6 отсеков: в первом - акустическая система самонаведения, во втором - специальная подводная взрывчатка мощностью в 250 килограммов в тротиловом эквиваленте, в третьем - «мозг» торпеды, в четвертом - батарейное отделение, в пятом - электродвигатель, в шестом - оперение руля и винты.

Начальник производства концерна «Морское подводное оружие - Гидроприбор» Сергей Кучеров продемонстрировал автору и ведущему «Военной приемки» Алексею Егорову не боевой, практический вариант ТЭ-2, на котором проводятся испытания.

«Она применяется в практических торпедных стрельбах. Она загружается в подводную лодку, все занимают свои позиции, начинается непосредственно само учение», - пояснил он.

В третьем выпуске «Военной приемки», посвященном теме морского подводного оружия, съемочная группа стала участником научного торпедного пуска в одной из бухт Ладожского озера. Журналистам дали право в деталях отснять пуск и даже устроить погоню за электрической торпедой нового поколения ТЭ-2. Кроме этого, зритель узнает, как ее готовят к пуску, где и как для нее программируют искусственный интеллект, какие новые батареи создают для перспективных электроторпед, и каким лабораторным испытаниям подвергают, прежде чем торпеда окажется готовой к отправке на боевой флот. «Оружие из глубины. Торпеды. Часть 3» - смотрите на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и в социальных сетях.

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