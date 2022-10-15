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МИД: Россия не передает Минску технологии оборудования самолетов в ядерные носители

Алиса Краузе
02:06 15.10.2022
В МИД РФ заверили, что не передают Белоруссии технологии, позволяющие оборудовать самолеты в ядерные носители.
МИД: Россия не передает Минску технологии оборудования самолетов в ядерные носители
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Российская сторона не имеет намерения в ближайшее время передавать Минску технологии по преобразованию самолетов в носители ядерного оружия. Такое заявление сделал заместитель главы делегации РФ на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов.

По его словам, Москва планирует пока ограничиться обеспечением технической возможности нести ядерное оружие для части белорусских Су-25. Также партнерам будут переданы комплексы «Искандер-М» двойного оснащения.

Соответствующие действия были обсуждены на фоне настроений, наблюдающихся на Западе. Как указал Воронцов, в последние дни вопрос возможности дальнейшего продвижения НАТО на Восток становится все более актуальным. В частности, это хорошо заметно по риторике, разгоняющей обороты в Польше.

«Это, безусловно, учитывалось Россией и Белоруссией при рассмотрении вопроса о контрмерах», - цитирует дипломата РИА Новости.

Тем не менее, подчеркнул представитель МИД РФ, физически оснащать ядерными боезарядами белорусские системы или создавать на территории соседнего государства объекты для их хранения не планируется. Ядерные боезаряды, как и прежде, будут находиться на российских складах.

Последующие действия в данном направлении, обозначил Воронцов, будут соизмеряться с активностью Североатлантического Альянса. При существенном ухудшении военно-политической ситуации (в первую очередь, в Польше) и усилении ядерных рисков Российская Федерация оставляет за собой право на дальнейшие меры по защите Союзного государства.

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