На левой части Крымского моста завершено укрепление пролетных строений

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На левой части Крымского моста были завершены работы по укреплению пролетных строений. Об этом заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

«Хорошая новость с Крымского моста. Спустя всего неделю после ЧП закончили работы на левой части моста. Строители выполнили работы по усилению пролетных строений этой полосы, после чего провели испытания и получили заключение экспертизы!», - написал Хуснуллин в Telegram.

Утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате частично обрушились два автомобильных пролета и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом. Президент России Владимир Путин после произошедшего возложил на Федеральную службу безопасности полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста.