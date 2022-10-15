На левой части Крымского моста завершено укрепление пролетных строений
На левой части Крымского моста были завершены работы по укреплению пролетных строений. Об этом заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.
«Хорошая новость с Крымского моста. Спустя всего неделю после ЧП закончили работы на левой части моста. Строители выполнили работы по усилению пролетных строений этой полосы, после чего провели испытания и получили заключение экспертизы!», - написал Хуснуллин в Telegram.
Утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате частично обрушились два автомобильных пролета и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом. Президент России Владимир Путин после произошедшего возложил на Федеральную службу безопасности полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста.