«Акации» в деле: как готовят резервистов на полигонах ЗВО
Из положения лежа, с колена, стоя. Из окна здания или окопа. По бронетехнике и скоплению пехоты. Прежде чем выйти на огневой рубеж, нужно вспомнить многое. Опытные инструкторы уделяют внимание каждой детали: от правильной экипировки до порядка заряжания и действий во время стрельбы. Спокойно, без суеты.
«Показали, как вымерять ПГО, как прицеливаться с механики на гранатомете. То же самое касается стрелкового оружия», - указал военнослужащий Алексей.
Занятия с мобилизованными идут сразу на нескольких полигонах ЗВО одновременно. Десятки учебных мест где резервисты вспоминают навыки стрельбы из личного оружия, метания гранат, действия в бою в составе подразделения и обращения с разными видами вооружения и военной техники.
Никаких условностей: стрельба только боевыми, отработка сценариев реального сражения на дистанции прямой видимости. В составе артиллерийских расчетов в основном те, кто срочную проходил так же - в артиллерии. Теперь военнослужащие вспоминают все, чему учили: кого десять лет назад, а кого и больше.
«Вспоминаем, сейчас много нового. Все-таки двадцать лет прошло. Порядок управления огнем изменился очень сильно. Надо вникать, вспоминать старые навыки, накладывать на них новые», - поделился старший офицер батареи Сергей.
Никаких учебных классов: все занятия только в поле. Здесь все так же, как будет на передовой. Артиллерия ведет огонь прямой наводкой. Это значит, до мишени меньше километра и результаты сразу видны. Но технические возможности самоходной установки «Акация» позволяют ей стрелять далеко за горизонт.
Именно к таким тренировкам приступили гаубичные расчеты в Ленинградской области: с закрытых позиций, по целям на расстоянии до пятнадцати километров. Здесь мобилизованные военнослужащие уже прошли все этапы индивидуальной подготовки и приступили к боевому слаживанию в составе артиллерийских батарей.