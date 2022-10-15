«Акации» в деле: как готовят резервистов на полигонах ЗВО

Мобилизованные военнослужащие ЗВО тренируют стрельбу из гаубиц, гранатометов и минометов, а также отрабатывают метание гранат.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Из положения лежа, с колена, стоя. Из окна здания или окопа. По бронетехнике и скоплению пехоты. Прежде чем выйти на огневой рубеж, нужно вспомнить многое. Опытные инструкторы уделяют внимание каждой детали: от правильной экипировки до порядка заряжания и действий во время стрельбы. Спокойно, без суеты.

«Показали, как вымерять ПГО, как прицеливаться с механики на гранатомете. То же самое касается стрелкового оружия», - указал военнослужащий Алексей.

Занятия с мобилизованными идут сразу на нескольких полигонах ЗВО одновременно. Десятки учебных мест где резервисты вспоминают навыки стрельбы из личного оружия, метания гранат, действия в бою в составе подразделения и обращения с разными видами вооружения и военной техники.

Никаких условностей: стрельба только боевыми, отработка сценариев реального сражения на дистанции прямой видимости. В составе артиллерийских расчетов в основном те, кто срочную проходил так же - в артиллерии. Теперь военнослужащие вспоминают все, чему учили: кого десять лет назад, а кого и больше.

«Вспоминаем, сейчас много нового. Все-таки двадцать лет прошло. Порядок управления огнем изменился очень сильно. Надо вникать, вспоминать старые навыки, накладывать на них новые», - поделился старший офицер батареи Сергей.

Никаких учебных классов: все занятия только в поле. Здесь все так же, как будет на передовой. Артиллерия ведет огонь прямой наводкой. Это значит, до мишени меньше километра и результаты сразу видны. Но технические возможности самоходной установки «Акация» позволяют ей стрелять далеко за горизонт.

Именно к таким тренировкам приступили гаубичные расчеты в Ленинградской области: с закрытых позиций, по целям на расстоянии до пятнадцати километров. Здесь мобилизованные военнослужащие уже прошли все этапы индивидуальной подготовки и приступили к боевому слаживанию в составе артиллерийских батарей.