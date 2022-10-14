Главный экспонат: как удалось доставить легендарную подлодку «Ленинский комсомол» в Кронштадт

Атомную подводную лодку потребовалось разделить на две половины, чтобы транспортировать по жилым территориям.

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Исторический момент: две половины корпуса первой советской атомной подводной лодки (АПЛ) «Ленинский комсомол» встретились на площадке Музея военно-морской славы. Это - завершение уникальной инженерной операции, которую ранее не выполнял никто.

Легендарный корабль окончил свой последний поход по воде и по суше, чтобы стать центральным экспонатом туристско-рекреационного кластера «Остров фортов», создаваемого по поручению президента России.

«Когда на бумаге ты смотришь и понимаешь, что это теоретически возможно, это, конечно, очень далеко от практики. Но сейчас, с учетом того, что была сплоченная команда и сплоченная работа всех людей вокруг, которые мечтали и хотели осуществить эту транспортировку - это получилось, это было реализовано», - высказалась руководитель музейно-исторического парка «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Путь «Ленинского комсомола» из базы Северного флота до Кронштадта занял целый год. Подлодку провели шлюзами беломорканала, отремонтировали в сухом доке, отбуксировали по Финскому заливу и вытащили на берег, разделив корпус на две части. В ином случае его было бы просто невозможно перевезти по городским улицам.

Весь путь по суше занял около 4,5 километров, в том числе среди жилой застройки, где пришлось расширять проезжую часть и демонтировать светофоры и дорожные знаки. Автопоезд с подлодкой выполнил семь сложнейших поворотов. Две части корпуса перевезли за четыре ночи. И каждую ночь «Ленинский комсомол» сопровождали сотни горожан.

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