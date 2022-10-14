Работа снайперов, вождение БРМ-2АМ и психологическая закалка: как готовят мобилизованных в тылу СВО

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Минобороны России опубликовало кадры подготовки экипажей боевой разведывательной машины БРМ-2АМ и снайперских пар из числа мобилизованных граждан в тыловом районе зоны специальной военной операции.

В ходе подготовки граждане, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, на практике оттачивают мастерство владения военной техникой и штатным вооружением. Занятия проходят на полигоне под руководством опытных инструкторов Центрального военного округа.

На отдельном участке полигона ведется подготовка снайперских пар, которые отрабатывают стрельбу из снайперских винтовок Драгунова (СВД) по целям на дистанциях до одного километра и бесшумных винтовок ВСС.

Отдельным и обязательным для всех военнослужащих этапом подготовки является обкатка танком, в рамках которой мобилизованные проходят психологическую закалку. Над окопом с военнослужащим проезжает танк, после чего каждый обучаемый должен поразить его снарядом, имитирующим гранату.