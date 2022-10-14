Армия Армия Армия

Работа снайперов, вождение БРМ-2АМ и психологическая закалка: как готовят мобилизованных в тылу СВО

Алиса Краузе
05:03 14.10.2022
МО РФ показало, как проходит подготовка резервистов ВС РФ в тылу специальной военной операции.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Минобороны России опубликовало кадры подготовки экипажей боевой разведывательной машины БРМ-2АМ и снайперских пар из числа мобилизованных граждан в тыловом районе зоны специальной военной операции.

В ходе подготовки граждане, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, на практике оттачивают мастерство владения военной техникой и штатным вооружением. Занятия проходят на полигоне под руководством опытных инструкторов Центрального военного округа.

На отдельном участке полигона ведется подготовка снайперских пар, которые отрабатывают стрельбу из снайперских винтовок Драгунова (СВД) по целям на дистанциях до одного километра и бесшумных винтовок ВСС.

Отдельным и обязательным для всех военнослужащих этапом подготовки является обкатка танком, в рамках которой мобилизованные проходят психологическую закалку. Над окопом с военнослужащим проезжает танк, после чего каждый обучаемый должен поразить его снарядом, имитирующим гранату.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:39 Армия
Видео
Двести добровольцев батальона имени Судоплатова в Запорожье приняли присягу и получили оружие
05:03 Армия
Видео
Работа снайперов, вождение БРМ-2АМ и психологическая закалка: как готовят мобилизованных в тылу СВО
05:02 Армия
Видео
В дворцовом стиле: военные строители возвели первый объект парка «Херсонес Таврический»
03:59 Армия
Видео
Опыт разный, Родина одна: как проходит подготовка мобилизованных в ЦВО
03:25 В стране и мире
Видео
«Натравили собак и стреляли в нашу сторону»: как обращаются с мигрантами силовики на границах стран ЕС
Популярное
Видео
МО РФ показало кадры применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским войскам
Видео
Путешествие атомохода: в Кронштадте прошел завершающий этап транспортировки АПЛ «Ленинский комсомол»
Видео
Как Киеву удалось устроить теракт на Крымском мосту: ФСБ обнародовала подробности расследования
Видео
Путин заявил, что РФ не будет поставлять энергоресурсы странам, устанавливающим потолок цен
Видео
Минобороны России: в районе Запорожья поражены штаб «Правого сектора»* и узел связи «Азова»**
Видео
Бомба для подрыва Крымского моста была отправлена из порта Одессы еще в августе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.