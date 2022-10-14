В дворцовом стиле: военные строители возвели первый объект парка «Херсонес Таврический»

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Российские военные строители завершили возведение первого объекта парка «Херсонес Таврический» - Детского художественно-эстетического центра. Его создали менее чем за год. В центре одновременно смогут заниматься 350 детей.

Военными архитекторами выдержан стиль дворцового строительства. В комплексе присутствуют анфилады, колоннады, множество декоративных элементов, а на площади перед центром установлен фонтан.

Готовность объектов парка проверили заместитель министра обороны России Тимур Иванов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Помимо Детского художественно- эстетического центра в кластере создадут музеи Крыма, Античности, Византии, Христианства, а также ряд других культурных пространств.