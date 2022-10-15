Армия Сдержать массированное наступление: новые истории мужества российских бойцов в ходе СВО Алиса Краузе Проявляя храбрость и боевую выучку, российские военнослужащие умело справляются с поставленными перед ними задачами, отражают атаки и ликвидируют технику и живую силу украинских боевиков. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах военнослужащих ВС РФ. Бойцы проявляют тактическую выучку и высокий уровень боевой подготовки, демонстрируют решительность в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине. © Минобороны РФ Старший сержант Иван Сень, командир боевой машины реактивного артиллерийского взвода Расчет боевой машины реактивной системы залпового огня, в составе которого действовал старший сержант Иван Сень, осуществлял огневую поддержку подразделений российских мотострелков, сдерживающих массированное наступление украинских боевиков на одном из тактических направлений. На основании данных, получаемых от корректировщиков огня, Иван, проявляя мужество и профессионализм, точным пуском ракет уничтожил склад ракетно-артиллерийского вооружения врага, а также две минометные позиции с расчетами. В результате действий военнослужащих под командованием Ивана Сеня украинские боевики, лишенные минометной поддержки, оставили попытки наступления. Благодаря смелости и отваге старшего сержанта Сеня, а также благодаря слаженным действиям его подчиненных, наступление националистов было сорвано. © Минобороны РФ Ефрейтор Алдар Дылыков Действуя в составе батальонно-тактической группы, ефрейтор Алдар Дылыков выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов, находящегося под контролем украинских националистов. Продвигаясь по городу, группа российских военнослужащих, в составе которой находился Алдар, подверглась атаке боевиков. Противник открыл огонь по десантникам с заранее оборудованных позиций. В ходе боя Алдар Дылыков прицельным огнем из пулемета сковал действия противника, подавил вражеский пулеметный расчет и уничтожил шесть националистов. Лишенные огневой поддержки националисты, понеся потери, отступили. Смелые и решительные действия ефрейтора Алдара Дылыкова позволили российским военнослужащим выбить националистов из населенного пункта и освободить его. © Минобороны РФ Сержант Сергей Гринченко, командир отделения Сержант Сергей Гринченко выполнял задачу по блокированию одного из населенных пунктов, подконтрольного украинским боевикам. При поддержке артиллерии и авиации националисты предприняли попытку наступления на участок обороны роты, в состав которой входило отделение Гринченко. В ходе отражения атаки Сергей прицельным огнем из вооружения БМП сковал действия основных сил наступающих боевиков. Умело маневрируя на поле боя, Сергей уничтожил до шести националистов. Грамотно руководя вверенным ему отделением, Сергей не допустил прорыва врага на данном участке обороны. Понеся потери, националисты были вынуждены вновь отступить. В результате мужественных и самоотверженных действий сержанта Сергея Гринченко задача по блокированию населенного пункта была выполнена. © Минобороны РФ Ефрейтор Дмитрий Колесниченко, старший водитель автомобильного отделения Ефрейтор Дмитрий Колесниченко выполняет боевые задачи по подвозу боеприпасов и материальных средств в районы расположения российских подразделений. Неоднократно в условиях ведения противником артиллерийского и минометного огня он совершал рейсы в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Диверсионно-разведывательная группа украинских боевиков, стремясь лишить снабжения российские подразделения на передовой, атаковала колонну, в составе которой двигался Дмитрий. Отражая атаку, ефрейтор Колесниченко прицельным огнем из стрелкового оружия уничтожил четырех вооруженных диверсантов. Группа националистов, напавших на колонну, была полностью ликвидирована. Спустя несколько дней, находясь на переднем крае обороны в районе одного из населенных пунктов, ефрейтор вступил в бой с противником, предпринявшим попытку наступления. Действуя мужественно и решительно на оборонительном рубеже, Дмитрий Колесниченко уничтожил шесть боевиков. Экспертное мнение и аналитика