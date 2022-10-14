В стране и мире Starlink на связи в ВСУ: военный эксперт оценил возможности спутниковой системы Ирина Елагина По данным аналитика, на вооружении украинской армии порядка 20 тысяч планшетов Starlink. © Фото: Rafael Henrique, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: На вооружении украинской армии находится порядка 20 тысяч планшетов Starlink. Что дает столь активное использование спутниковой связи, о ее преимуществах и слабых сторонах «Звезде» рассказал военный эксперт Роман Насонов. «С помощью спутниковой связи Starlink ВСУ получили возможность перейти на новые качественные возможности по управлению войсками, определению целеуказаний, постановке огневых и стартовых задач, определению маршрутов в режиме реального времени по закрытым каналам связи, не боясь перехватов и создания радиопомех. Это огромный качественный скачок», - подчеркнул эксперт. По данным Насонова, оснащение ВСУ планшетами Starlink началось еще до проведения специальной военной операции, чему есть несколько причин. «Во-первых, чтобы научить военнослужащих без специального технического образования, умеющих управлять только подразделениями. Создать условия для иных принципов управления войсками. Занятия сначала были поведены с оперативным составом, грубо говоря, с генералитетом. После этого были выданы необходимые планшетные решения для командиров частей. После их освоения планшеты с возможностью одномоментного переноса информации, данных, сведений передали до подразделений, до командиров взвода», - рассказал специалист. Эксперт обратил внимание на высокий уровень защиты данных этих электронных устройств. «Наши разведчики, обыскивая пленных, осматривая места их нахождения, видели и добывали эти планшеты. Они были очень качественно закодированы двухфакторной идентификацией. Войти в них, после того, как должностное лицо вышло, было невозможно. Это очень хорошие, качественные возможности, а не игрушка», - отметил аналитик. По сведениям Насонова, ВСУ массово использует оборудование Starlink - речь идет о тысячах комплектов. «В настоящее время система, которой располагают ВСУ, представляют из себя до 20 тысяч устройств, посредством которых осуществляется передача данных. Они настолько эффективно стали этой системой пользоваться, что запросили еще порядка 8 тысяч устройств. Они лишаются возможности думать. Устройство автоматически сохранит последнюю точку стояния, последние распоряжения, архивы, изменения на местности, которые выявили соседние разведывательные органы или другие командиры. Это все будет происходить автоматически. Командиры перестанут тратить время на изучение обстановки. Они могут внести и поднять, что изменилось с последнего момента работы на данном устройстве и ускоренно оценить все изменения, которые произошли», - объяснил эксперт. Среди иных преимуществ, полностью закрытый канал связи и контроль за ситуацией в режиме реального времени. «Важно - это возможность видеть ситуацию не только свою, но и противника в реальном режиме времени. Космическую группировку, которую имеет возможность поддерживать Илон Маск. Они в режиме 24/7 постоянно контролируют и мониторят те районы и позиции, которые им необходимы», - рассказал специалист. Кроме того, военный эксперт Роман Насонов обратил внимание на шифровку сведений и возможности перевода данных в разные единицы измерения. «Важно, что закрытые каналы связи они проверили посредством шифраторов и дешифраторов и качественно подтвердили решение возможностей. Данные каналы и линии связи не подвержены работе нашей РЭБ. Это сильно, если других можем подавить, то здесь ситуация усложняется. Таких преимуществ РЭБ могут лишиться. Так же есть возможность автоматического нанесения обстановки и перевода масштаба. Если карта у начальника имеет более крупный масштаб, а я младший командир, то она мгновенно срисует ситуацию в районе моей дислокации и выдаст все изменения, которые есть. Она четко переводит с натовской системы измерений - дюйм, фунт, мили - на наши миллиметры, сантиметры, километры. Это тоже очень удобно при обнаружении той или другой информации и сравнения, понимания истинной ситуации», - заключил эксперт. Ранее Илон Маск отказался блокировать российские СМИ через Starlink, назвав себя « сторонником абсолютной свободы слова». Кроме того, компания Маска отказалась финансировать услуги Starlink на Украине. По данным CNN, SpaceX направила Пентагону письмо с просьбой взять дальнейшие расходы по Starlink на Украине на себя. Миллиардер в соцсетях заявил, что «SpaceX не просит возместить прошлые расходы, но и не может бесконечно финансировать существующую систему и, кроме того, направить еще несколько тысяч терминалов, которые используют в 100 раз больше данных, чем необходимо в бытовых условиях. Это неоправданно». Экспертное мнение и аналитика