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Пуанты не дефицит: санкции не помешали российскому балету

Ирина Елагина
Наталья Жадько
19:45 14.10.2022
Балерины Большого театра России не останутся без пуантов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Директор Большого театра России Владимир Урин на заседании комитета Госдумы по культуре обозначил проблему обеспечения балетной труппы обувью в условиях санкций. Съемочная группы «Звезды» и корреспондент Наталья Жадько оценили серьезность проблемы. 

Новости о том, что русские балерины остались без пуантов и танцевать им больше не в чем, стали множиться после выступления в Госдуме гендиректора Большого театра, заявившего, что в России нет отечественной балетной обуви, российское производство не налажено.

Позднее Владимир Урин пояснил, что использовал пуанты лишь как пример, для того, чтобы обозначить проблему с закупкой для учреждений культуры оборудования и других необходимых товаров иностранного производства.

«Я в своем выступлении сказал, что все-таки большое количество позиций товаров, которые используют театры, концертные организации и цирки, сегодня не производятся в России. Сказал, что какое-то время мы вынуждены закупать импортные товары. Я привел конкретный пример с балетной обувью, но могу сказать про лампы или прожектор. Какая разница? Дело не в пуантах. Я просто привел этот пример. Я не говорил о том, что на сегодняшний день в Большом театре не в чем танцевать», - уточнил Урин.

В большинстве своем, у крупных театров есть свои собственные цеха по производству балетной обуви. Об этом не понаслышке знает народный артист России Николай Цискаридзе.

«Все изготавливалось и нам предоставлялось. Цех был женский, мужской. Вместо того, чтобы модернизировать производство, его уничтожали. Я доказывал, что так делать нельзя,  что мы придем к тому, что деньги выбрасывают на ветер. Мне объяснили, что это невыгодно. Когда начались санкции, я сразу сказал, что первое, с чем столкнется балетный мир - это отсутствие туфель. Всех подсадили, специально подсаживали на западных производителей», - рассказал  народный артист России, педагог Николай Цискаридзе.

При том, что в России есть надежная альтернатива зарубежным производителям. Артисты говорят, что по качеству они ничем не уступает западным аналогам.

«Конечно, те артисты, которые танцуют в зарубежной обуви, наверно, сейчас испытывают какие-то сложности. Многие туфли сейчас стали производить, а зарубежные стали не очень качественные», - отметила прима-балерина Большого театра Евгения Образцова.

Съемочная группа «Звезды» побывала на производстве балетной обуви, где изготавливают свыше 20 моделей пуантов. От классических, до так называемых элитных и современных, высокого качества. Предприятию больше 30 лет.  Обувь отсюда поставляют в 84 страны мира. Но основной упор, конечно, делают на Россию. Заказы регулярные, санкции не помешали производственному процессу.

«В год здесь создают свыше полумиллиона пар балетной обуви.  В месяц примерно 30-40 тысяч пар только пуантов. Вот, например, отдел технического контроля, завершающий этап производства. Балетную обувь специалисты здесь проверяют вручную. Осматривают внешний вид, симметрию -  все детали. Если пуант прошел проверку, его отправляют на упаковку , а если нет - ошибки либо исправляют, если это возможно, либо пару вовсе ликвидируют», - рассказала корреспондент.

Огромные цеха и такая же команда специалистов. Шьют как на машинках, так и вручную. Подбирают индивидуальные модели для прим и солистов театра и балета. С объемами справляются.

«Мы готовы делать больше. Не смотря на нынешнюю ситуацию, наше производство загружено на несколько месяцев вперед. Мариинский театр заказал 300 пар пуантов», - отметила директор по маркетингу Ирина Минченко .

А это значит, что артисты без обуви не останутся и антироссийские санкции на это повлиять не смогут. В Минкульте России тоже подтверждают: учреждения культуры работают в штатном режиме. Более того, по просьбе представителей культурной сферы, в ведомстве создадут отдельную рабочую группу из представителей Минпромторга и профессионального сообщества, которые займутся  вопросами импортозамещения.

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