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Родина не забыла: российские военные получили жилищные сертификаты и госнаграды

18:53 14.10.2022
Вместе с тем прошедшие профессиональную переподготовку военные получили сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования, а также воинские звания.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Шестидесяти российским военнослужащим, защитникам Луганской и Донецкой народных республик, вручили государственные награды, присужденные указом президента России. Также находящиеся на реабилитации военные, прошедшие переподготовку, получили жилищные документы, воинские звания и сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования.

© ТРК ВС РФ «Звезда»

Торжественная церемония состоялась в реабилитационно-образовательном центре, созданном на базе филиала военного госпиталя имени Вишневского в Москве.

Начальник Управления военного образования генерал-майор Игорь Муравлянников передал слова благодарности от главы Минобороны РФ генерала армии Сергея Шойгу за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при выполнении воинского долга. Также в мероприятии принял участие врио руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Артем Святненко.

«Все военнослужащие обеспечены жильем с учетом расположения нового места службы, транспортной доступности и наличия объектов социальной инфраструктуры. Либо они смогут получать ежемесячную денежную компенсацию за наем жилья в избранном месте жительства», - отметил Артем Святненко.

Российским военным были вручены документы на получение жилья. С помощью специалистов органов жилищного обеспечения подобраны и подготовлены места проживания в выбранных военнослужащими регионах страны. Ими стали офицеры и служащие по контракту военные, решившие продолжить военную службу после лечения, реабилитации и профессиональной переподготовки.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов

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