Родина не забыла: российские военные получили жилищные сертификаты и госнаграды
Вместе с тем прошедшие профессиональную переподготовку военные получили сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования, а также воинские звания.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Шестидесяти российским военнослужащим, защитникам Луганской и Донецкой народных республик, вручили государственные награды, присужденные указом президента России. Также находящиеся на реабилитации военные, прошедшие переподготовку, получили жилищные документы, воинские звания и сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования.
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