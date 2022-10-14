Макей: в Белоруссии ввели режим КТО после данных о подготовке провокаций на границе

Глава белорусского дипломатического ведомства объяснил, что у президента появилась информация о провокациях, связанных «чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси».

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Глава белорусского МИД Владимир Макей рассказал, что режим контртеррористической операции (КТО) в стране был введен якобы из-за готовящихся на границе провокаций. Он подчеркнул в интервью «Известиям», что информация об этом повлияла на принятие решения.

«Глава нашей страны провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции», - заявил он.

По словам главы дипломатического ведомства, планируемые провокации могут быть связаны «чуть ли не с захватом» части территории страны. Мир, как с сожалением отметил Макей, стал непредсказуемым, и не факт, что можно верить утверждениям Киева об отсутствии притязаний на территорию Белоруссии.

«Естественно, в нынешней ситуации ни один подобного рода сигнал не должен оставаться без адекватной реакции. Поэтому и вооруженные силы Республики Беларусь, и правоохранительные структуры, и спецслужбы готовы дать отпор на любые провокации, которые могут возникнуть со стороны сопредельных государств», - сказал дипломат.

Ранее у КГБ Белоруссии появилась информация о подготовке терактов на территории республики. Как рассказали в ведомстве, террористические группировки поддерживают спецслужбы Запада.