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Лукашенко: Путин, в отличие от Запада, предлагает варианты решения украинского конфликта

Алексей Курильченко
14:06 14.10.2022
Президент Белоруссии призвал искать выход из сложившейся ситуации.
Лукашенко: Путин, в отличие от Запада, предлагает варианты решения украинского конфликта
© Фото: Kazakhstan President Office, Global Look Press
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Президент России Владимир Путин предлагает варианты того, как можно разрешить украинский конфликт, однако Запад не хочет его слушать. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Надо искать пути выхода из создавшейся ситуации. И должен вам сказать, в отличие от вас, западников, президент Путин не единожды предлагал варианты. Просто его, видимо, не хотят слушать и слышать в настоящий момент. А надо было. Это и наша позиция», - заявил Лукашенко в интервью американской телекомпании NBC.

Ранее Путин заявил, что киевский режим давно использует террористические методы. Президент обвинил Украину и в атомном терроризме, в частности, в обстрелах Запорожской атомной электростанции, и в терактах вокруг Курской атомной электростанции. Он также заявил, что Киев пытался подорвать газопровод «Турецкий поток».

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