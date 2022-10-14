МО Армении обвинило Азербайджан в обстреле на границе

На данный момент обстановка на границе спокойная, утверждают в Армении.

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Министерство обороны Армении сообщило, что войска Азербайджана ночью обстреляли позиции сил страны на границе. Армянская сторона предприняла ответные действия, чтобы прекратить огонь.

«Четырнадцатого октября примерно в 1.30 (00.30 мск. - Прим. ред.) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы», - написал в соцсетях пресс-секретарь Минобороны РА Арам Торосян.

Он отметил, что на данный момент ситуация на границе стабильная, а сообщения Азербайджана об обстрелах их позиций являются дезинформацией.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил о предстоящей миссии представителей ЕС на границу Армении и Азербайджана. Решение принято по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона и представителя Евросоюза Шарля Мишеля.