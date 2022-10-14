Глава Пентагона заявил, что Киеву будут поставлять HIMARS годами

В американском ведомстве отметили, что для производства и внедрения 18 украинских РСЗО HIMARS потребуется не один год.

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Для отправки на украинскую территорию обещанных Соединенными Штатами 18 РСЗО HIMARS потребуется не менее пары лет. Такое заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин.

По его словам, часть военной поддержки, оказываемой стране, покрывает сиюминутные потребности, другая же помощь может требовать длительной работы. Часть вооружения, которое, по имеющимся договоренностям, должно достаться ВСУ, прибудет новым хозяевам спустя недели, месяцы и даже годы, как, например, реактивные системы залпового огня HIMARS.

«Мы закупим эти HIMARS, но пройдет пара лет, прежде чем они будут действительно произведены и внедрены», - цитирует ТАСС слова министра.

Несмотря на это, как отметил глава американского военного ведомства, четыре РСЗО HIMARS прибудут на Украину в самое ближайшее время.